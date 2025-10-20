Жители Южного Урала ставят рекорды по строительству частных домов

За 9 месяцев 2025 года в регионе зарегистрировано почти столько же новых ИЖС, сколько за весь прошлый год

Жители Челябинской области все активнее вкладываются в строительство собственного жилья. С начала этого года на кадастровый учет было поставлено 8 718 новых индивидуальных жилых домов. Этот показатель превысил итоги всего 2024 года, когда было зарегистрировано 8 338 объектов ИЖС, сообщает пресс-служба Управления Росреестра и Роскадастра по Челябинской области.

Динамика роста становится еще более заметной при сравнении площадей. Если в прошлом году общая площадь введенного частного жилья составила 1,16 млн кв. м, то за три квартала 2025-го южноуральцы уже построили 1,13 млн «квадратов».

Лидерами по темпам частного строительства традиционно стали пригородные территории — Сосновский и Красноармейский районы. Эксперты связывают эту популярность с выгодным расположением рядом с Челябинском, развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

«Стабильный рост объемов строительства частных домов подтверждает тренд на стремление южноуральцев к жизни за городом в собственной недвижимости», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Тем, кто только планирует построить свой дом, в Росреестре напомнили о специализированном цифровом сервисе «Земля для стройки». С его помощью можно дистанционно найти и подобрать подходящий земельный участок, изучить его характеристики и сразу подать заявление на предоставление земли.