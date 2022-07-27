Жители Южного Урала стали чаще оформлять ипотеку на индивидуальное жилищное строительство

Объем выданных средств вырос в три раза

Жители Южного Урала за первое полугодие 2022 года взяли ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выданных средств вырос в три раза, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка.

Сбер предлагает несколько ипотечных кредитов на цели ИЖС — в рамках как базовых программ со ставкой от 10,5% годовых, так и программ с государственным субсидированием ставки. Льготный кредит на ИЖС можно получить в рамках «Семейной ипотеки» по ставке 5,3%, а по программе «Господдержка» взять ипотеку на ИЖС можно по сниженной ставке — 6,3%.

«Как социально ориентированный банк, мы прилагаем все усилия для повышения доступности ипотеки и стимулирования жилищного строительства в Челябинской области. Учитывая спрос населения на собственные дома, Сбер наряду со стимулирующими мерами государства предлагает и собственные программы. По условиям этих программ можно одновременно приобрести землю и получить деньги на строительство дома на такой земле или взять кредит на ИЖС на имеющемся земельном участке. По базовой программе „Строительство жилого дома“ кредит предоставляется частями по заявлению, что удобно для клиента, так как заемщик платит проценты только за использованную сумму», — рассказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Недавно Сбер также запустил ипотеку для специалистов ИТ-сферы, в рамках которой можно взять кредит на ИЖС. По программам «Семейная ипотека» и «ИТ-ипотека» построить дом можно только с привлечением подрядчика, а вот в рамках базовой программы «Строительство жилого дома» и «Господдержка» строительство можно вести как с привлечением подрядной организации, так и своими силами.