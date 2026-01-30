Жители Южного Урала отправили 146 посылок жителям приграничных регионов

Со всей страны россияне отправили более 15 тонн гумпомощи курянам и белгородцам

Южный Урал активно помогает приграничным территориям. В 2025 году жители региона отправили 146 посылок. Общий объем гуманитарной помощи по стране превысил 15 тонн, сообщает пресс-служба «Почты России».

Челябинская область вошла в число самых активных регионов в проекте «Почты России» и Красного Креста по поддержке приграничья. Проект продолжается, и каждый может бесплатно отправить посылку в Курскую или Белгородскую область.

Жители Челябинской области приносят отправления в почтовые отделения. На них указывают специальный индекс: 305962 для Курска или 308962 для Белгорода. Также пишут «До востребования» и название отделения Красного Креста. Вес посылки не должен превышать 20 килограммов.

В посылку можно положить новую одежду для взрослых и детей, детское питание, долгохранящиеся продукты, товары для творчества и медицинские материалы. Почта доставляет отправления в отделения Красного Креста. Там помощь сортируют и передают нуждающимся.

Проект родился в марте 2025 года как отклик на желание россиян помочь жителям приграничных территорий, которые переживали обстрелы и вынуждены были уезжать из своих домов.