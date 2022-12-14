Жители Юрюзани остались без детского стоматолога

Алексей Текслер потребовал открыть зубной кабинет

В поликлиниках области дефицит медиков: не хватает врачей на участках, узких специалистов. Жители Юрюзани столкнулись с еще более серьезной проблемой — в городе нет детского стоматолога. На прием к зубному врачу не попасть ни по полису ОМС, ни за деньги. Об этом стало известно 14 декабря во время прямой линии с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

В Минздраве области пояснили: о проблеме знают и пытаются найти выход. Алексей Текслер потребовал ускорить поиск врача.

«Если нужна наша помощь, поддержим. Юрюбзань большой и красивый город. Найдите возможность, чтобы туда приехали люди. Приобретайте оборудование и открывайте постоянный зубной кабинет»,

— попросил Алексей Текслер.