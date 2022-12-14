В Минздраве области пояснили: о проблеме знают и пытаются найти выход. Алексей Текслер потребовал ускорить поиск врача.
«Если нужна наша помощь, поддержим. Юрюбзань большой и красивый город. Найдите возможность, чтобы туда приехали люди. Приобретайте оборудование и открывайте постоянный зубной кабинет», — попросил Алексей Текслер.
Также во время прямой линии с жителями региона губернатор потребовал от Минздрава активизировать поиск рабочих кадров для сельских ФАПов.
Ранее в Челябинске открыли новую бесплатную стоматологию. Специализированное отделение ГКБ № 11 принимает жителей со всей Челябинской области.