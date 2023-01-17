Жители Ясиноватой получили новую обувь от челябинского производителя

Мирное население подшефных территорий продолжает получать помощь от южноуральцев

Депутат регионального Заксобрания Алексей Денисенко передал в донецкий город Ясиноватая взрослую и детскую обувь производства челябинской фабрики «Юничел». Как сообщает официальный телеграм-канал администрации подшефного нашему региону города, комплекты получили сотрудники коммунальных предприятий, учреждений и организаций Ясиноватой. Люди поблагодарили южноуральцев за помощь.

«Администрация города Ясиноватая выражает искреннюю благодарность Алексею Владимировичу и всем челябинцам за систематическую помощь и внимание к проблемам наших жителей», — говорится в сообщении мэрии.

Партию гуманитарной помощи из тысячи пар зимних ботинок и сапог решили отправить в подшефный город в середине минувшего декабря. Сам Алексей Денисенко тогда сообщил ИА «Первое областное», что обувь челябинского производства отправляется в ДНР впервые. Заказы для армии еще не выполняются, но специалисты «Юничела» работают с омоновцами для старта выпуска обуви для поля боя.

Челябинская область на регулярной основе высылает гуманитарные конвои с разными грузами. Сбор ведется волонтерами, общественниками, политиками и бизнесменами. Большое внимание уделяется как мобилизованным южноуральцам, так и мирным жителям подшефных нашему региону территорий — Волновахского района и Ясиноватой. Например, дети из Ясиноватой получили подарки к Новому году в рамках акции «Елка желаний».