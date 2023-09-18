Жители Верхнеуральского района выберут лучшего сельского главу

Голосование на портале госуслуг продлится до 20 сентября

В Верхнеуральском районе стартовал конкурс «Лучший глава поселения». Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета, основная задача онлайн-голосования — определить, кто из первых лиц местных сел активнее взаимодействует с населением.

Жителям Верхнеуральского района предлагается через портал госуслуг проголосовать за глав шести сельских поселений — Карагайского, Кирсинского, Спасского, Степного, Сурменевского, Форштадтского. По результатам голосования руководство муниципалитета сделает выводы о том, кто из чиновников «ближе к народу» и активнее взаимодействует с односельчанами.

В пресс-службе администрации Верхнеуральского района также отметили, что большинство конкурсантов работают в должности главы уже не первый десяток лет. Единственное исключение — глава Карагайского сельского поселения Павел Моисеев, избранный на эту должности меньше пяти лет назад.

Итоги онлайн-голосования будут подведены в конце дня 20 сентября.