Жители Верхнего Уфалея просят отремонтировать дорогу

Проезжая часть провалилась после зимних работ

Жители Верхнего Уфалея добиваются ремонта дороги по улице Каслинской. Яму там не может преодолеть даже трактор.

Дорогу перекопали в конце прошлого года из-за аварии на канализационном коллекторе. В октябре 2024 года возникла ситуация, когда могло затопить 38 частных домов. В администрации округа объявили режим повышенной готовности и приняли решение заменить 707 метров коллектора.

Затопление удалось предотвратить. А закиданная мерзлой землей дорога по улице Каслинской к весне провалилась.

«Сейчас дожди прошли, и снова все развезло. Дети приходят из школы все грязные. По улице не проехать», — рассказывает житель Верхнего Уфалея Евгений Степин.

Глава Верхнеуфалейского городского округа Андрей Рябенко ответил на запрос журналиста ИА «Первое областное», что нарушенное дорожное полотно восстановят, как только позволят погодные условия.