Жители Увельского третий месяц ждут водяную скважину

Местные власти долго пытались найти исполнителя работ

В квартале «Восточный» поселка Увельского жители жалуются на отсутствие нормального водоснабжения. В социальных сетях они говорят, что живут без воды практически три месяца. В администрации отмечают, что наконец нашли подрядчика, который взялся за строительство новой артезианской скважины. Пока что квартал получает воду из скважины другой территории, но там недавно сломался насос. Об «обезвоженной» территории райцентра — в материале ИА «Первое областное».

Еще в начале июня Первое областное информагентство рассказывало о непростой ситуации с водоснабжением «Восточного». Единственная скважина, питавшая дома в этом квартале, вышла из строя. Этот жилой сектор подключили к источнику, расположенному в квартале СХТ. Администрация района опубликовала закупку на возведение новой скважины в «Восточном», а работы должны были завершить 15 августа. Тем не менее полноценное водоснабжение там так и не появилось.

«Говорят, ищут подрядчиков. Но не с мая месяца же! Невозможно ребенка помыть, постирать или еду приготовить. Дают воду три раза в день, максимум по часу и то не всегда. Вчера мизерная струйка бежала с полчаса — и все. Не знаешь, за что хвататься, чтобы что-то успеть сделать! А когда еще и работаешь, то вообще на воду не попадаешь», — пожаловалась в соцсети Виктория Сыромятникова.

Оказалось, что в прошлый раз местным властям так и не удалось найти подрядчика, который взялся бы за строительство скважины. На объявленный конкурс никто так и не явился. Что касается подачи воды из скважины, расположенной в СХТ, то там вышел из строя водяной насос. Теперь его меняют на новый. Появились и хорошие новости в плане поиска подрядчика для «Восточного», но ждать завершения работ придется довольно долго. Место для добычи воды оказалось не очень удачным, потому что подрядчику придется бурить на глубину в сотню метров.

«20 июля был подписан договор на строительство новой артезианской скважины для квартала „Восточный“. Срок исполнения договора — 60 календарных дней. По состоянию на 14 августа материал на место проведения работ завезен, производится бурение скважины», — отметили в администрации Увельского района.