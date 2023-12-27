Жители УрФО стали чаще записываться на прием и вызывать врача через «Госуслуги»

К сервису подключены 377 медицинских организаций

Регионы УрФО справились с поручением президента Владимира Путина и внедрили электронную запись на прием к врачу через портал «Госуслуги». Кроме того, через портал можно вызвать доктора на дом, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО.

«Услуга востребована жителями. Мы фиксируем рост числа ее пользователей по отношению к прошлому году. Важно обеспечить стабильность работы сервиса — оперативно устранять сбои, если они будут возникать», — подчеркнул полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Сейчас такую возможность предоставляют 377 медицинских организаций УрФО.

В 2023 году через портал «Госуслуги» к врачу записались более 3 миллионов, а вызвали врача на дом более одного миллиона жителей УрФО. В 2022 году было 2,5 миллиона и 500 тысяч человек соответственно.