Жители Урала считают зарплату показателем престижности профессии

Ещё одним критерием, определяющим значимость работы, уральцы считают уважение в обществе.

Жители Уральского федерального округа рассказали, какие показатели считают определяющими престиж профессии. Опрос провели специалисты платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Наиболее значимыми уральцы считают должности «программист/разработчик/IT-специалист», вторую строчку занимают «директора/топ-менеджеры», третью — «президент».

«Для большинства престиж профессии определяет величина зарплаты: 79% жителей Уральского федерального округа выбрали такой вариант. На втором месте — мнение, что престижная профессия должна пользоваться уважением (59%), на третьем — что она должна приносить большую пользу обществу (53%). Кроме того, 28% уральцев уверены, что на престиж профессии влияет сложность её получения. А вот такой фактор, как риск для жизни, отметили лишь 5% респондентов», — прокомментировала результаты опроса руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Наименее престижной работой жители УрФО считают профессию «уборщик/уборщица». Кроме того, в список наименее значимых попала и работа учителем.

Всего 49% респондентов считают, что их профессия значима, а еще 35% считают, что работа, которую они выполняют, не престижна.