Об отключении электричества вечером 11 декабря сообщили жители улиц Ковшовой и Калининградской в районе АМЗ Челябинска.

«Свет выключили в шестом часу. Остывают трубы, еле-еле бежит горячая и холодная вода. В аварийке отвечают: «Девушка, ждите!», — рассказывают жители домов и присылают видеозапись темных окон и темного двора.

Мы дозвонились до Единая дежурно-диспетчерская службы Челябинска. Нам ответили, что об аварии известно.

«Произошло аварийное отключение. Бригада „Электросетей“ выехала, работают на месте. До выяснения причин не можем сказать, надолго или нет», — пояснила диспетчер.

По словам диспетчера, трубы остывают и отопление перестанет работать только в частных домах, где установлены электрокотлы. 

Напомним, из-за порыва на водоводе крупные коммунальные аварии произошли в Челябинске 9 и 10 декабря: без воды остались жители нескольких многоэтажек. К настоящему моменту последствия ЧП устранены.