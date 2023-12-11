Жители улицы Ковшовой в Челябинске остались без света

На месте работает дежурная бригада «Электросетей»

Об отключении электричества вечером 11 декабря сообщили жители улиц Ковшовой и Калининградской в районе АМЗ Челябинска.



«Свет выключили в шестом часу. Остывают трубы, еле-еле бежит горячая и холодная вода. В аварийке отвечают: «Девушка, ждите!», — рассказывают жители домов и присылают видеозапись темных окон и темного двора.



Мы дозвонились до Единая дежурно-диспетчерская службы Челябинска. Нам ответили, что об аварии известно.



«Произошло аварийное отключение. Бригада „Электросетей“ выехала, работают на месте. До выяснения причин не можем сказать, надолго или нет», — пояснила диспетчер.



По словам диспетчера, трубы остывают и отопление перестанет работать только в частных домах, где установлены электрокотлы.



Напомним, из-за порыва на водоводе крупные коммунальные аварии произошли в Челябинске 9 и 10 декабря: без воды остались жители нескольких многоэтажек. К настоящему моменту последствия ЧП устранены.

