Жители Снежинска возмущены закрытием отделений «Почты России»

С начала лета в городе перестали работать сразу три

«В Снежинске работает лишь одно отделение „Почты России“ с 10:00 до 14:00. Люди выстраиваются на улице в очередь, занимать которую приходится с 8 утра», — такое обращение написала в редакцию Первого областного информагентства наша читательница. В короткий срок в городе закрылось сразу три отделения. «Почта России» прокомментировала ситуацию.

Новости о закрытии отделений «Почты России» в нескольких городах Челябинской области начали появляться в начале этого лета. В поселке Татыш Озерского городского округа, например, перестала работать единственная почта. Причина одна — уволились сотрудники. Местные администрации, к слову, никак не могут повлиять на работу федерального учреждения.

В Снежинске одно за другим закрылись сразу три отделения и на весь город осталось лишь одно — на улице Свердлова, 11. Правда, работает почта по вторникам, четвергам и субботам с 10:00 до 14:00, по средам и пятницам — с 14:00 до 18:00, воскресенье и понедельник — выходные.

«Это в центре города, напротив мэрии. Люди с восьми утра очередь занимают. В жару в помещении был ад, людям становилось плохо, кто-то дрался там», — рассказала читательница.

Чтобы получить по почте диплом о дополнительном образовании, горожане ищут знакомых в Челябинске, чтобы корреспонденция пришла по их адресу.

В «Почте России» корреспонденту информагентства объяснили резкое закрытие отделение. Причина такая же, что и в Озерске, — массовые увольнения и нехватка сотрудников.

«Мы активно ведем подбор кандидатов в почтовые отделения Снежинска. До укомплектования штата отделения временно изменили формат работы», — сообщили в пресс-службе учреждения.

Нам также добавили, что почтальоны по-прежнему доставляют жителям письма, газеты и квитанции.