Жители Снежинска сняли на видео многометровый смерч

Воронкообразный вихрь прогулялся по местной автозаправочной станции

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Жители Снежинска выложили в социальные сети видео большого торнадо, заснятое накануне. Воронкообразный вихрь прошелся по территории АЗС. Очевидцы успели заснять его на свои телефоны.

«В жаркую погоду, которая сопровождается развитием мощных грозовых облаков, возникают вертикальные воронкообразные возмущения воздуха, известные под общим названием „смерч“. В Европе их называют тромбом, в Америке — торнадо. В России смерчи чаще всего наблюдаются у восточного побережья Черного моря и на Кавказе, но бывают и на Южном Урале», — пояснили ИА «Первое областное» в Челябинском гидрометцентре.

Один такой, очень мощный, 8 мая 1909 года прошелся по селу Мишкино. Сейчас это территория Курганской области, но тогда село входило в состав Челябинского уезда. Смерч сорвал крыши с домов, поломал 43 телеграфных столба, оттолкнул назад подходящий к станции товарный поезд и высушил небольшое озеро, затянув в себя сотни гусей и уток. Последний значимый смерч прогулялся по селу Кирды в 2006 году. Ветер ломал деревья, валил столбы электропередач и сносил крыши.

Снежинцам повезло. Очевидцы столкнулись со слабым торнадо. Хотя его высота достигала нескольких десятков метров, никаких бед этот смерч не принес.

Год назад огромный смерч извивался у торгового центра в Челябинске.