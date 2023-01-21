Жители Снежинска обсудили наболевшие проблемы с главой города

Свои вопросы они смогли задать Андрею Пульникову во время «прогулки»

С конца прошлого года глава Снежинска Андрей Пульников устраивает «прогулки» с местными жителями, в ходе которых снежинцы сообщают мэру о том, какие проблемы необходимо решить в городе. Это, например, строительство и ремонт дорог, соцобъектов, развитие инфраструктуры и многое другое. Одна из таких прогулок прошла сегодня, 21 января, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Андрей Пульников прогулялся с горожанами по жилому поселку № 2. На встречу пришло около полсотни человек. Каждый из них рассказал главе о том, чем он недоволен. Например, поднимались такие вопросы, как отлов бездомных собак, ремонт изношенных сетей, отсутствие нормальных дорог и многие другие.

Мэр Снежинска выслушал каждого участника прогулки и пообещал проработать варианты решений наболевших проблем.

Кроме того, в начале года Андрей Пульников на своей странице в соцсети «Вконтакте» анонсировал новый формат прогулок под названием «Встречаемся на стройке».

«Дело в том, что у многих снежинцев часто возникает много вопросов при строительстве того или иного инфраструктурного объекта: как рассчитывалась стоимость объекта, как выбирался подрядчик, сроки исполнения и много других вопросов. Будет возможность встретиться непосредственно на месте производства работ, задать вопросы кураторам строительства, главе. Думаю, в конце февраля встретимся на стройплощадке жилого дома за поликлиникой»,— написал Андрей Пульников.

Встречи с горожанами глава Снежинска также анонсирует на своих страницах в соцсетях.