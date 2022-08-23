Жители шести районов Челябинска останутся без света на весь день

Электроэнергию отключат в нескольких сотнях домов

Сегодня, 23 августа, в связи с плановыми работами без электричества останутся несколько сотен жилых домов в шести районах Челябинска. Где-то света не будет несколько часов, а другим горожанам придется ждать ресурса почти весь день. Список адресов, попадающих под отключение, опубликовало МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска».

В Курчатовском районе электроэнергии не будет с 8:00 до 18:00 в домах № 37, 37А и 37Б по Комсомольскому проспекту.

В Ленинском районе свет отключат с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:

мясокомбинат, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

Новороссийская, 64-76;

Ереванская, 5А;

Фрунзе, 20-34, 19-26Б;

Гомельская, 6-16, 7-27;

пер. Рыночный, 1-14;

Серова, 1-33, 2-16;

Виленская, 18-32, 19-35;

Бобруйская, 14-28, 9-13;

Дзержинского, 49, 51;

Первоконная, 8-14, 15-25;

Стахановцев, 14-30, 9-21.

С 8:00 до 18:00 без электроэнергии останутся дома № 8, 10, 12 по улице Нахимова; 3 и 5 по Якутской; 30А по Кронштадтской; 1, 3, 3А по Чайкиной.

В Металлургическом районе планируется отключение света с 13:00 до 16:00 на Черкасской, 1А и 30; 50-летния ВЛКСМ, 20Б/1.

В Советском районе с 8:00 до 18:00 не будет электроэнергии по следующим адресам:

Литейная, 5-14;

Кузбасская, 6-11А;

Елькина, 105;

пер. Проходной, 10-18;

пос. Исаково: улицы Трактовая, Дорожная, Калинина, Грязева, Новая, 1-го Мая, пер. Школьный;

пос. Смолино: улицы Чапаева, пер. Попова, Западная, пер. Озерный, Береговая, пер. Новый, Садовая, Восход, пер. Дачный, Гагарина, Вечерняя, Матросова, Фестивальная, Согра, пер. Согра, Казачья, пер. Родной.

Часом ранее свет дадут на Заболотной, 24-60: Карпинского, 31-69/2; Пятигорской, 2-38А; Кустанайской, 7-16А; Хрустальной, 29, 31.

В Тракторозаводском районе под отключение электроэнергии с 9:00 до 17:00 попадут следующие адреса в частном секторе:

Загорская, 55;

Шишкина, 1-20;

Вязовая, 26-32;

Танкистов, 13-37;

Комарова, 19-31;

пер. 1-й Нарвский, 11-21;

пер. 2-й Нарвский.

В Центральном районе света не будет с 8:00 до 18:00 на Труда, 164.