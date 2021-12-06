Жители села в Чебаркульском районе жалуются на отсутствие газа и ремонта дорог

В администрации объяснили, что на проект нет необходимых средств

Более 20 лет жители села Непряхино добиваются проведения газа и ремонта дорог. В ответ получают информацию о том, что на проект не могут найти средства. Об этом в редакцию ИА «Первое областное» сообщил 76-летний местный житель Юрий Салочкин.

В администрации Чебаркульского района сообщили, что между Чебаркулем и Непряхино расположен военный полигон, по которому невозможно проложить газопровод. С другой стороны — территория Аргаяшского района, газ к границе двух муниципалитетов со стороны аргаяшской территории не подведен.

«В 2021 году было найдено принципиальное решение по точке врезки. Теперь необходимо определить источники финансирования работ по проектированию подводящего газопровода. Поскольку протяженность значительная, на проект необходимо 14 миллионов рублей. Для бюджета района это огромная сумма. Достигнута предварительная договоренность с инвесторами, заинтересованными в газификации Непряхинского сельского поселения, об их участии в финансировании работ по проектированию подводящего газопровода (но это не более четырех миллионов рублей)», — объяснили в пресс-службе администрации Чебаркульского района.

Асфальтирование дорог не рассматривается ввиду дефицита средств дорожного фонда Чебаркульского района. Общая протяженность дорог в районе — 800 км, большая часть из которых не асфальтирована. Может быть рассмотрен вопрос финансирования подготовки проектно-сметной документации на реконструкцию, асфальтирование дорог с грунтовым покрытием для их дальнейшего включения в перечень объектов на софинансирование из регионального бюджета. Однако включение новых объектов в перечень возможно только на 2025 год.