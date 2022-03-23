Жители Сатки: «Больно за мир, но за свою страну не стыдно!»

Глава Сатки Вера Камардина и экс-депутат Татьяна Бибаева по-женски высказались о целях спецоперации на Украине

Южноуральцы устроили в соцсетях настоящий флэшмоб в поддержку российских военных, сражающихся сейчас за денацификацию Украины. Первое областное информагентство приводит высказывания двух известных в Сатке женщин, Веры Камардиной и Татьяны Бибаевой.



«Преступления ВСУ многочисленны и чудовищны. Сколько мирных людей погибло за 8 лет войны на территории Донецкой и Луганской областей! Больно и страшно вспоминать „Аллею ангелов“ и заживо сожженных людей в Одессе. Убийство мирного населения продолжается, мы должны остановить это насилие. Как долго мы это терпели! Нас морально уничтожали, нашу страну не воспринимали всерьез. И вот этот час наступил. Очень горько, но война — это всегда страх и разрушения. Наша страна втянута в эту войну, но я всем сердцем желаю победы, и бесконечно горжусь своей страной. И благодарю тех ребят, которые там борются за мир: они воины-освободители, как в тех далеких сороковых годах», — эмоционально выступает глава Саткинского городского поселения, председатель собрания депутатов Вера Камардина.

Почетный гражданин Сатки, экс-депутат горсобрания Татьяна Бибаева тоже проводит аналогии с самой страшной войной в истории России.

«Украина — всего лишь инструмент по сдерживанию набирающей силу и авторитет в мире России. Идет большая игра, маски сброшены. Какая тут демократия? Где она? Мракобесие средневековое, дикость! Жгут книги Достоевского, Толстого, запрещают музыку Чайковского, изгоняют Георгиева, Мацуева, Нетребко. Это уже было. Чем закончилось? Нюрнбергским трибуналом — лицо фашизма увидел весь мир. И вдруг опять в едином порыве вся европейская рать рвется наказать нас. За что? Это их деды и прадеды взрастили Гитлера, а потом все вместе „умиротворяли его“. А мы — потомки народа победителя, и наш „Бессмертный полк“ — тому подтверждение. Не просто руководству страны было принять такое решение по Украине. Все мы понимаем, у нас нет выбора: или мы навсегда остановим фашизм, или нас — русских по духу, разных наций и народностей — всем этим „демократическим миром“ просто уничтожат и выбросят из истории», — рассуждает Татьяна Бибаева.

Женщины уверены, что их поддерживают и другие жители Сатки и Саткинского района.

«Важно сейчас быть всем вместе. Шок прошел, но масштабы этих последствий нам еще предстоит ощутить. Больно за мир, но за свою страну не стыдно!», — резюмирует Вера Камардина.