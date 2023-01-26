Жители Сатки атакуют социальные сети жалобами на новый светофор

Примечательно, что установили объект по многочисленным просьбам водителей

Жители города Сатки раскритиковали новый светофор, который по их же просьбе минувшей осенью установили на повороте в Западный микрорайон. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта посоветовали недовольным подготовить предложения по улучшению работы прибора, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Речь идет о светофоре, который в ноябре 2022 года установили на участке региональной дороги в сторону поселка Сулея, на повороте к спальному микрорайону Западному. Недовольный отзыв анонимного пользователя об этом объекте появился в одном из местных пабликов. По словам горожанина, ему часто приходится курсировать между Западным и Сулеей. Он считает, что светофор крайне неудобен для тех, кто поворачивает к Западному со стороны центра города и вынужден подолгу стоять на красном, хотя трафик по перпендикулярной дороге крайне низкий.

«Это неполноценный перекресток, из гаражей и в гаражи проезжает „поток“ из одной машины в час (плюс/минус), почему же нельзя с направления „Сулея“ на Западный-то повернуть, зачем там красный сигнал без стрелки, та же история с выездом на поселок (центральная часть города. — Прим. ред.)? Почему, желая сделать людям лучше и безопасней, делается всё так „коряво“?» — сетует автор поста.

ИА «Первое областное» попросило прокомментировать жалобу в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Там ответили, что светофор на этом перекрестке установили по программе ликвидации очагов аварийности и концентрации ДТП, работы были согласованы с ГИБДД.

«Светофор установлен в соответствии с проектом. Режим работы объекта выбран с учетом трафика и интенсивности движения», — отметили в Миндортрансе.

Там добавили, что если жителям не нравятся настройки светофора, они могут обратиться в министерство дорожного хозяйства и транспорта с предложением. Ответ будет направлен в установленный законом срок.