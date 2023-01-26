Жители города Сатки раскритиковали новый светофор, который по их же просьбе минувшей осенью установили на повороте в Западный микрорайон. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта посоветовали недовольным подготовить предложения по улучшению работы прибора, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Речь идет о светофоре, который в ноябре 2022 года установили на участке региональной дороги в сторону поселка Сулея, на повороте к спальному микрорайону Западному. Недовольный отзыв анонимного пользователя об этом объекте появился в одном из местных пабликов. По словам горожанина, ему часто приходится курсировать между Западным и Сулеей. Он считает, что светофор крайне неудобен для тех, кто поворачивает к Западному со стороны центра города и вынужден подолгу стоять на красном, хотя трафик по перпендикулярной дороге крайне низкий.
«Это неполноценный перекресток, из гаражей и в гаражи проезжает „поток“ из одной машины в час (плюс/минус), почему же нельзя с направления „Сулея“ на Западный-то повернуть, зачем там красный сигнал без стрелки, та же история с выездом на поселок (центральная часть города. — Прим. ред.)? Почему, желая сделать людям лучше и безопасней, делается всё так „коряво“?» — сетует автор поста.
ИА «Первое областное» попросило прокомментировать жалобу в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Там ответили, что светофор на этом перекрестке установили по программе ликвидации очагов аварийности и концентрации ДТП, работы были согласованы с ГИБДД.
«Светофор установлен в соответствии с проектом. Режим работы объекта выбран с учетом трафика и интенсивности движения», — отметили в Миндортрансе.
Там добавили, что если жителям не нравятся настройки светофора, они могут обратиться в министерство дорожного хозяйства и транспорта с предложением. Ответ будет направлен в установленный законом срок.