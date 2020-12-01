«Башня по весне упадёт»: жители посёлка под Магнитогорском боятся остаться без воды

С мольбами о помощи жители Муравейника обратились к Алексею Текслеру.

Без воды боятся остаться жители посёлка Муравейник Агаповского района. Они обратили внимание на протечку водонапорной башни. Конструкцию в настоящее время «украшает» огромная сосулька, а само сооружение наклонилось подобно достопримечательности в Пизе. По их словам, решение вопроса со стороны властей не устранило проблему. Свою жалобу жители Муравейника разместили в группе «А. Л. Текслер, Помоги!» социальной сети «ВКонтакте».

«Агаповский район, посёлок Муравейник, проблема так и осталась. Бежит вода из водонапорной башни. Обещали устранить в течение недели, устранили так, что бежать стало тише. Башня по весне упадёт, посёлок без воды может остаться»,— поделилась жительница посёлка Ирина Лохвицкая.

Ситуацию с водонапорной башней прокомментировали в пресс-службе администрации Агаповского района. Там заявили, что сейчас посёлок Муравейник полностью обеспечен водой, а сама башня устойчива и не упадёт весной, как того боятся местные жители.

«Как сообщает администрация Желтинского сельского поселения, население посёлка Муравейник обеспечено водоснабжением на все 100%. Разбор воды с башни происходит, с наступлением более тёплого периода порыв будет устранён. Башня установлена устойчиво»,— прокомментировали представители администрации Агаповского района.

Для разъяснения ситуации с водонапорной башней в Муравейнике «Первый областной» обратился в администрацию Желтинского сельского поселения, однако получить оперативный комментарий по теме не удалось. В приёмной корреспонденту издания сообщили, что глава Наталья Смирнова принимает у себя проверку, на которой, в том числе, обсуждается и вопрос с водонапорной башней.

Напомним, вопрос водоснабжения остро стоял в Челябинской области минувшим летом. Сразу в нескольких посёлках и городах региона жители начали испытывать проблемы с подачей воды. Так, в Еманжелинске люди вышли на митинг, поскольку в условиях жары мощностей резервуаров не хватало для обеспечения жидкостью. К решению вопроса подачи подключался и глава региона Алексей Текслер. Во время визита в Фершампенуаз он отреагировал на жалобы местных жителей и организовал подвоз жидкости, а после — потребовал привести в порядок систему водоснабжения в населённых пунктах области.