Жители пострадавших территорий Украины начали получать по 10 тысяч рублей от российского правительства

Первые в очереди — пенсионеры и бюджетники

Россия начала выплачивать единовременно по 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины. Единовременные выплаты направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы. На освобожденных территориях Украины начинают работать пункты выдачи финансовой помощи, безопасность на них обеспечивает Росгвардия, сообщает МЧС России.

«В первую очередь материальную поддержку получают пенсионеры и работники бюджетной сферы. Сейчас оформляются соответствующие документы, выплаты уже начали производить»,— сообщил врио министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.

В первый день выплат российские специалисты проработали около 200 заявлений.

