Жители поселка в Челябинской области пожаловались на закрытие пешеходного перехода на оживленной улице

Администрация обещает решить вопрос обустройства новой зебры в ноябре

В Локомотивном городском округе закрыли единственный доступный пешеходный переход по улице Школьной, 16. Движение на этом участке очень оживленное, и люди волнуются о безопасности своих детей. Об этом Первому областному информагентству рассказала местная жительница Татьяна Гомова.

«Пешеходный переход демонтировали, а другого поблизости просто нет. Точнее, есть — рядом с местным физкультурно-оздоровительным комплексом, — но он огорожен, к нему нет подхода. Улица очень оживленная, дети ходят в школу. Ограничение по скорости движения авто в поселке — 20 км/ч, однако есть много нарушителей. Встает вопрос о безопасности», — рассказала Татьяна.

Возмущены и другие местные жители. Люди отмечают, что вынуждены нарушать ПДД и подавать дурной пример детям.

В администрации Локомотивного городского округа объяснили, что пешеходный переход демонтирован в связи с предписанием ОГИБДД МО МВД России «Карталинский», поскольку нарушает правила ГОСТ 32944-2014.

«Вопрос по обустройству пешеходных переходов в Локомотивном городском округе будет рассмотрен на очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения в ноябре 2021 года. Техническая возможность снятия ограждения с территории ФОКа отсутствует, поскольку там расположены наружные инженерные коммуникации», — объяснили в администрации.

Пока вопрос остается открытым, жители намерены добиваться объяснений от ГИБДД и направлять обращение в полицию. Помимо проблемы организации переходов, жителей беспокоит отсутствие освещения на улицах, в том числе на главных. Автомобилисты и пешеходы вынуждены передвигаться в поселке в кромешной тьме.