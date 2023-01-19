Жители поселка в Челябинской области попросили новый ФАП взамен деревянного домика

В миасской Тыелге проживает меньше пятисот человек

В поселке Тыелга Миасского городского округа действует фельдшерско-акушерский пункт. Сюда за медицинской помощью обращаются почти пятьсот жителей поселка. У селян назрела проблема: деревянная изба, в которой много лет размещается медпункт, устарела. Жители попросили новое здание, и власти в конце прошлого года его им даже пообещали. В информагентстве «Первое областное» выясняли, почему же сегодня селяне и их ФАП проснулись знаменитыми.

Медицинский пункт в поселке Тыелга действует в одном из помещений деревянного дома. Вторая его часть принадлежала местной жительнице, которая несколько месяцев назад скончалась. Теперь в ФАПе возникли проблемы с прогревом здания из-за пустующего крыла. Да и в целом деревянная постройка требует ухода. Периодически в прошлом году ФАП закрывали на ремонтные работы. Так, в минувшем декабре на встрече с главой округа Григорием Тонких тыелгинцы попросили решить проблемы с печным отоплением.

Старая печь уже не держала тепло, да и растапливать ее, а потом и подкидывать дрова между приемами пациентов приходится медикам. О проблеме изношенности здания сообщили в Минздрав. ФАП принадлежит городской больнице № 2. В ведомстве еще в прошлом году выясняли: снести здание нельзя из-за другого объекта собственности через стену с медпунктом. Это усложняет и капитальный ремонт, ведь потребуются рабочая сила и финансовые вложения в кровлю, фундамент, несущие конструкции здания. Пока в министерстве пришли к единому мнению об уместности строительства нового ФАПа.

«Окончательный перечень территорий под установку ФАПов будет определен после доведения министерству здравоохранения Челябинской области бюджетных ассигнований в 2023 г., утвержденных Законом Челябинской области „Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов“», — пояснили в Минздраве.

С планами ознакомили и жителей поселка, которые адресовали вопросы по состоянию ФАПа в министерство. Но сегодня о поселке Тыелга узнали в федеральных новостях. Накануне сюда наведались представители Народного фронта. Общественники заявили, что обратились в региональный Минздрав с просьбой начать строительство ФАПа.





«Официальных обращений от организаций в ведомство не поступало, а работу по строительству ФАПа мы обсуждаем с администрацией городского округа и жителями. В некоторых СМИ прозвучало, что ФАП закрывали на полгода. Но и это не так. Прием был временно приостановлен на время ремонта, медицинскую помощь оказывали в соседнем поселке Новоандреевка в четырех километрах от Тыелги. ФАП работал и работает», — пояснили в Минздраве.

В ведомстве также уточнили, что в 2023 году в Челябинской области планируется построить 35 фельдшерско-акушерских пунктов.