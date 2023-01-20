Жители поселка в Челябинской области опасаются провала шахты из‑за вырубки леса

Люди заметили, что сносят деревья прямо на территории поселка

Жителей поселка Межевого Саткинского района всерьез беспокоит вырубка берез в жилом микрорайоне. Селяне рассказали журналисту информационного агентства «Первое областное», что под улицами, где идет лесоповал, находится выработка самой старой шахты. Лес, по их словам, сдерживает земляной покров. Подробности — в материале.

«Не будет леса, будет реальная возможность оказаться в подземелье. Неужели из-за чьей-то корысти наши дети будут расти астматиками и аллергиками, а мы лишимся грибных лесов и земляничных полян? Неужели нам придется жить на голой земле, без лесов? Леса — это наши легкие, а нас лишают возможности дышать!» — возмущена жительница села, председатель местного совета депутатов Наталья Мошкина.

Ее опасения небеспочвенны: селяне уверены, что вырубка берез может привести к обрушениям земли, ведь лесной массив стоит над самой старой шахтой, где когда-то добывали бокситовые руды.

В ГУ лесами Челябинской области корреспонденту информагентства ответили, что на этом участке проводят плановую рубку спелых и перестойных насаждений. Деревья под снос выбирают, а общая площадь лесосеки — 1,3 га.

Но женщина с этим не согласна. Она даже обращалась в полицию: по ее мнению, сносили здоровые деревья вместо сухих. Но, со слов депутата, в саткинской полиции отказали в возбуждении уголовного дела после получения материалов из лесничества.

Свои слова о состоянии деревьев она подкрепила фотографиями с места рубок: Наталья считает, что снесенные насаждения не похожи на перезрелые или сухие.

«Мы не понимаем, на каком основании заключаются эти договоры, кто определяет негодность деревьев. Обращались не только в полицию, но и в прокуратуру — отовсюду ответы, что все законно. Под нами находится одна из самых старых шахт, провалы уже приходилось засыпать, а при отсутствии деревьев их может стать больше. Опасаемся за детей и за всех, кто может провалиться под землю», — сказала Наталья Мошкина.

В главном региональном управлении лесами пояснили, что местное население покупает деревья для собственных нужд, на дрова.

«На основании заявлений граждан древесина отпущена на корню, и заключены договоры купли-продажи лесных насаждений (срок действия до 28.04.2023 г.). Добровольно-выборочная рубка направлена на улучшение возобновления лесного участка хозяйственно-ценными породами. В рубку назначены спелые и перестойные деревья, отставшие в росте деревья, равномерно по площади», — заявили в ведомстве.

В управлении подчеркнули, что в первую очередь сносят поврежденные, перестойные и спелые деревья или насаждения с замедленным ростом. Если выборочные рубки не проводить, то на участках с высокой полнотой и сомкнутостью крон ухудшаются лесовосстановительные процессы, и насаждение деградирует. Молодые же деревья после проведения рубки становятся более устойчивыми за счет увеличения количества солнечного света и теплового режима в почвах. Чтобы снизить ущерб живому напочвенному покрову, рубку проводят зимой.

В распоряжении редакции оказался один из договоров купли-продажи лесных насаждений из Межевого. В документе действительно указано, что древесина предназначена для отопления жилых домов с печным отоплением, причем можно использовать пять кубометров леса. Но темпы и объемы рубки пугают саткинцев.

Глава Межевого городского поселения Николай Евдокимов в разговоре с корреспондентом заявил, что проблематика провалов известна. Информация о том, что из-за вырубки леса может образоваться новый провал, — это только логическое умозаключение, которое могут сделать жители. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужна экспертиза, которая подтвердит или опровергнет такой исход событий. Для этого требуются немалые средства, да и проводить какие-то мероприятия на землях лесного фонда местные власти попросту не могут.

«Это в целом сложная история, требующая отдельных разбирательств. Руководство района поставили в известность. Что касается вырубки, то с юридической точки зрения там все в порядке. Участок указан в кадастре под заготовку дров. Другой вопрос: как контролировать, какие именно деревья сносятся?» — подчеркнул Николай Евдокимов.

ИА "Первое областное" будет следить за развитием событий.