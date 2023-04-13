Жители поселка в Челябинской области оказались отрезаны от мира на две недели из‑за паводка

В Южноуральске дорогу размыло водами от местной ГРЭС

Жители поселка Череповка Южноуральского городского округа уже несколько десятилетий регулярно остаются отрезаны от мира во время паводка. Местная ГРЭС сбрасывает воду, и дорогу, которая ведет от города к микрорайону с 400 жителями, размывает. Южноуральцы пожаловались в ИА «Первое областное», что альтернативная дорога в объезд находится в плачевном состоянии. Но в мэрии жителей ничем не могут обнадежить. Подробности — в материале.

Поселок Череповка примыкает к Южноуральску. Каждую весну в течение двух недель жители поселка могут попасть в город только по объездной дороге. Чтобы не размыло дамбу, местная ГРЭС сбрасывает воду, подвесной мост к поселку затапливает, как и дорогу. Жители вынуждены наладить сообщение с внешним миром по альтернативному проезду, в объезд на 10 км. Однако состояние этого проезда оставляет желать лучшего.

«Дорога просто убита: огромные ямы, лужи с булыжниками. Селяне неоднократно приходили на прием к главе и писали письма. Ответ был один — нерентабельно строить мост. Суммы называют всегда разные: то 158 млн рублей, то 120 млн. При этом нет ни смет, ничего. Еще моя бабушка была ребенком, когда поселок просто отрезали от мира из-за сброса вод», — рассказывает местная жительница Анастасия.

Сегодня в поселке вспыхнула кровля одного из домов. Дом удалось отстоять, пожарные прибыли в течение 16 минут. Но, по словам погорельцев, огонь удалось бы локализовать гораздо раньше, если проезд в поселок был бы в нормативном состоянии. Жители поселка приняли решение писать коллективные жалобы и обращения не только к местным властям, но и в надзорные органы.

«Неоднократно сообщали жителям, что строительство капитального моста не планируется ввиду того, что это требует колоссального объема бюджетных средств. Однако бюджет города является ограниченным. Поэтому после прохождения ежегодного паводка действующая переправа восстанавливается», — рассказали в администрации городского округа.

В мэрии также пояснили, что объездные дороги до момента перекрытия движения приводятся в удовлетворительное проезжее состояние.

«Сегодня заместитель главы по городскому хозяйству в очередной раз проезжал по объездным дорогам, проехать там можно без проблем. Переправу восстановят в ближайшее время», — пояснили в мэрии. Но жители Череповки не верят обещаниям властей. 22 апреля они решили организовать сход и пригласили главу города на встречу. Череповцы надеются на конструктивный разговор и хотят увидеть сметы на строительство столь дорогого моста.