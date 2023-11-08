Жители поселка Тимирязевский разместили в комментариях на личной страничке губернатора Алексея Текслера жалобу на постоянные перебои с водо- и электроснабжением. 3 ноября глава региона был с инспекцией в районе, но поступать обращения ему не перестали.
Тимирязевцы рассказали, что свет у них в домах гаснет по несколько раз в неделю. Из-за этого возникают и перебои с водой. На скважине выходят из строя насосы.
Аварии на линиях, по словам людей, происходят постоянно. Проблему южноуральцы видят в том, что оборудование старое, количество жителей растет, а сети не модернизируются.
«Постоянно что-то пытаются исправить, но в этих же местах и ломается. Как только нет света — нет воды у всего поселка, потому что нет никакого резервного питания на скважине», — написала сообщение в соцсетях Ольга Курочкина.
Жители переживают, что из-за регулярных внезапных отключений могут сломаться электроприборы. Администрация поселения о проблеме знает. Необходимо купить резервные источники питания для скважин. Решается вопрос с финансированием.
«Уже сегодня решается вопрос с приобретением резервных источников питания для скважин. Сделан запрос в ресурсоснабжающую организацию по всем отключениям электроэнергии в 2023 году для анализа и принятия решения», — прокомментировали в администрации Чебаркульского района.
Также власти намерены проанализировать все отключения, которые произошли в районе за сезон.
Автор: Полина Воронцова.
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