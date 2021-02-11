Жители поселка в Челябинской области оказались отрезаны от воды

В поселке Рощино уже несколько дней устраняют крупную коммунальную аварию

Жители поселка Рощино Сосновского района жалуются на постоянные перебои в водоснабжении. По их словам, отключения происходят регулярно. Причина — аварии на трубопроводе. Последняя стала по-настоящему масштабной: без воды остался абсолютно весь поселок, в котором проживают более шести тысяч человек.

В администрации Рощино рассказывают, что коммуникации в поселке были проложены еще в советское время — старые трубы прослужили больше 40 лет.

«Хотя за прошедший летний период мы поменяли большое количество сложных участков, аварии, к сожалению, все равно случаются. Они не устраняются „по волшебству“. Работы ведутся постоянно, люди работают без обеда, один сменяет другого», — заявила глава поселка Рощино Людмила Ефимова.

В муниципалитете также добавили, что совсем без воды жителей не оставляют. Для того чтобы рощинцы смогли запастись ею для бытовых нужд, систему периодически запускают. Жительница поселка Валентина Горелова рассказала, что о последней подаче воды их предупредили заранее.

«Пришла после работы — воды не было. Позвонила знакомая, ей сказали, что вечером ненадолго дадут воду. Мы набрали ее везде, куда только можно. Неизвестно ведь, когда воду вновь включат», — рассказала жительница поселка Рощино Валентина.

Ликвидация аварии осложняется поиском пострадавшего участка. К тому же в минусовые температуры значительно хуже вскрывается промерзшая земля. Гидравлика тяжелой техники начинает замерзать уже при –20 градусах, что затягивает ремонтные работы. Где-то приходится работать с бетоном, а сами трубы находятся на глубине около 3—4 метров.

В настоящее время жители делятся в социальных сетях информацией, что в части поселка вода пошла, но только холодная. За ликвидацией последствий аварии рощинцы также пристально следят.

«Сейчас были на месте аварии, река течет», — поделилась в соцсетях местная жительница Ольга.

Пока неизвестно, когда аварию на трубопроводе устранят и вода, горячая в том числе, окончательно вернется в дома жителей поселка Рощино. В администрации отметили, что коммунальщики работают без выходных и обеденных перерывов, чтобы максимально ускорить срок устранения порыва.