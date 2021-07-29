Жители поселка под Чебаркулем вновь пожаловались на затянувшуюся работу над проектом газификации

Местные власти планируют организовать встречу с инициаторами обращения

Жители коттеджного поселка Южного (Чебаркульский городской округ) почти три года просят провести к их домам газ. Однако местная администрация, по их словам, затягивает процесс разработки проекта газификации. Южноуральцы записали видеообращение с требованием разобраться в проблеме и опубликовали его в группе «Текслер, помоги» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам инициаторов обращения, в сентябре 2018 года предыдущим губернатором региона Борисом Дубровским было направлено 3 миллиона рублей для проектирования и строительства газопровода поселка Южного. Администрации Чебаркульского городского округа было поручено до конца 2019 года построить и запустить газопровод. Однако голубого топлива в домах жителей Южного до сих пор нет.

«Три года безрезультатно разрабатывать проект одного поселка — это прорыв и развитие области?» — возмутились инициаторы обращения.

В пресс-службе администрации Чебаркульского городского округа редакции ИА «Первое областное» пояснили, что для проведения работ необходимо завершить проектно-сметную документацию с учетом всех рекомендаций и замечаний госэкспертизы. После этого организуют встречу с жителями Южного.

«По состоянию на 29 июля 2021 года завершена проектная часть документации. В настоящее время подрядчик работает над сметной частью. После всех уточнений по сметной части проекта запланируем встречу с жителями поселка Южный. Ориентировочный срок — следующая неделя. Конкретная дата будет сообщена дополнительно», — прокомментировали в пресс-службе администрации Чебаркульского ГО.

Также в администрации городского округа ответили на вопрос о причинах затянувшейся работы по газификации поселка.

«Проект был изготовлен на средства областного бюджета. Проект был заказан в 2019 году, но до 2021 года подрядная организация так и не смогла сдать его на рассмотрение Госэкспертизой», — сообщили в пресс-службе городского округа.

Напомним, по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на встречу с инициативной группой выезжал замглавы региона Станислав Мошаров. В администрации Чебаркуля встречались жители микрорайона Южный, представители подрядной организации, занимающейся проектом строительства сетей, и местные власти. По данным городской администрации, еще 19 марта 2019 года был заключен контракт с ООО «Региональный кадастровый центр» на подготовку проекта газораспределительных сетей микрорайона Южный Чебаркульского городского округа. На эти цели было выделено три миллиона рублей. Ранее чиновники объясняли затягивание всех мыслимых сроков изменением федерального законодательства.



С 26 июля в Челябинской области идет прием заявок на догазификацию домовладений. Речь идет о строительстве сетей только до границ земельного участка и при наличии разводящих газопроводов в поселке. В режиме единого окна открылись 10 пунктов приема заявок, расположенных по местонахождению филиалов АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин поручил разработать план газификации с бесплатным подключением домовладений к газу. Правительством утверждена дорожная карта по газификации. Региональный штаб по газификации курирует заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

С 1 июля в Челябинской области начнет действовать субсидия на подключение к газу. По инициативе губернатора Алексея Текслера единовременную выплату в размере 60 тысяч рублей могут получить одинокие пенсионеры, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами. Деньги можно потратить, частично компенсируя расходы на покупку и установку внутридомового газового оборудования.