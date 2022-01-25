Жители поселка Локомотивный смогут пользоваться сверхбыстрым интернетом к лету 2022 года

Там проводят модернизацию сетей

В поселке Локомотивный в Ленинском районе Челябинска проводят современные волоконно-оптические линии, благодаря которым жители смогут пользоваться сверхбыстрым интернетом. Работы планируют закончить к лету 2022 года, сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком».

Недавно в поселке завершили модернизацию трех километров устаревших сетей оптическими, благодаря чему пользоваться скоростным интернетом смогли девять домов поселка, в которых проживает 30 человек. Еще около 20 километров сетей проведут к лету этого года.

«Модернизация позволит жителям пользоваться сверхбыстрым интернетом на скорости 200—250 Мбит/с, а также другими современными цифровыми сервисами. Оптоволоконные сети обеспечивают доступ к экосистеме цифровых сервисов для безопасности, комфорта и отдыха всей семьи: домашнему видеонаблюдению, сервису „Умный дом“, умному домофону, интерактивному телевидению, онлайн-кинотеатру Wink и другим»,— рассказали в пресс-службе провайдера.

Оптоволоконный кабель специалисты заведут в дома и квартиры местных жителей, таким образом они получат хороший интернет независимо от нагрузки на сеть. Кроме того, по словам специалистов, такая линия защищена от погодных условий и перепадов напряжения.