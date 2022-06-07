Жители Полетаево собрали более тонны отходов на переработку

Участники сдавали макулатуру, пластик, стекло и жесть

В Челябинской области работает программа по раздельному сбору мусора. Накануне ООО «Полигон ТБО» и Полетаевский дом культуры провели акцию «Собирай и разделяй». Участники сдавали макулатуру, пластик, стекло и жесть.

«Я сдавала макулатуру и заняла 3-е место. Также был конкурс „Экосумка из вторсырья“. Решила поучаствовать в акции, так как моя знакомая принимает постоянное участие, это и послужило для меня мотивацией. Принимала участие впервые — и сразу призовое место. Считаю, что мусор важно сортировать, чтобы хоть как-то поспособствовать чистоте окружающей среды»,— рассказала жительница Полетаево Надежда Мишкина.

По итогам последней акции, было собрано 576 кг макулатуры, 464 кг пластика, 141 кг стекла и жести — всего более тонны отходов. И такой объем удалось собрать силами 15 семей из Полетаево.

Впервые мероприятие проводили три года назад. Тогда полетаевцы сдали около 300 кг вторсырья: макулатуры, стекла, жестяных банок и пластика.

Напомним, Челябинская область получит субсидию на покупку контейнеров для раздельного сбора ТКО. Регионы, которые получат финансовую поддержку, определило Минприроды России.

В Ленинском районе появился новый пункт приема вторсырья. На площадке у торгового города «Алмаз» установили контейнеры для сбора стекла, металла, пластиковых бутылок, бумаги, картона. Также можно сдать зубные щетки, пакеты и крышечки от бутылок.