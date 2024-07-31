Жители подтопленного Коркино заявили о бездействии коммунальных служб

В приемную депутата Яны Лантратовой ежедневно поступают десятки жалоб

Депутат Госдумы Яна Лантратова держит на контроле ситуацию с подтоплениями в Челябинской области. В своем телеграм-канале она отметила, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично вовлечен в ситуацию и постоянно бывает на подтопленных территориях. Однако, по ее словам, не все главы городов или районов взаимодействуют с местными жителями. Кроме того, в ее приемную ежедневно поступают десятки жалоб на бездействие коммунальных служб.

«Десятки обращений ежедневно поступают в мою приемную в Коркино. Люди жалуются на бездействие коммунальных служб. Еще не везде восстановлено электричество в многоквартирных жилых домах, воду из подвальных помещений в некоторых районах не откачивают. Тяжелее всего пришлось жителям частного сектора. Несмотря на поручение губернатора оперативно реагировать на все просьбы людей, городские службы в ряде районов не отвечают на звонки. Проверила это вместе со своей командой. Будем разбираться!» — написала Яна Лантратова.

Она уточнила, что буквально пару недель назад главе Коркино было поручено устранить нарушения в вопросах предотвращения подтоплений. Но, по словам депутата, безрезультатно.

Яна Лантратова добавила, что примеру губернатора, который постоянно посещает подтопленные территории, ПВР и общается с жителями, следуют не все главы городов и районов. И это множит проблемы.

«Продолжаю держать ситуацию на контроле, по поступившим обращениям направлю письмо в компетентные органы Челябинской области, а также подготовлю справку для губернатора», — уточнила депутат.

Яна Лантратова напомнила, что еще весной по поручению Алексея Текслера началась инвентаризация гидротехнических сооружений. Проведенный анализ покажет места, где необходимо провести работу. Есть решения, касающиеся недавно появившихся возможных мест подтопления. Главам поручено дать предложения по комплексу мер для отвода воды.

«Эта ситуация должна стать поводом для вдумчивого анализа — что делать дальше? Чтобы спасти людей от большой воды в будущем. Нужно создать систему, чтобы таких случаев больше не было, и здесь очень важна работа на местах»,— заключила депутат.