Утром 20 февраля в Миассе Челябинской области на сетях холодного водоснабжения на улице Попова произошла авария. В результате без воды остались 18 многоквартирных домов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, аварию уже устраняют.
Воды нет по следующим адресам:
- улица Попова, 6, 19—25;
- проспект Октября, 38;
- бульвар Полетаева, 1, 3, 5, 7;
- улица Богдана Хмельницкого, 20—24.
«Работы по устранению аварии ведутся. Сил и средств достаточно»,— уточнили в мэрии.
Сроки возобновления водоснабжения в администрации не назвали.