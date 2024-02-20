Жители почти 20 многоэтажек остались без воды в Миассе из‑за коммунальной аварии

На месте ЧП уже работает бригада

Утром 20 февраля в Миассе Челябинской области на сетях холодного водоснабжения на улице Попова произошла авария. В результате без воды остались 18 многоквартирных домов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, аварию уже устраняют.

Воды нет по следующим адресам:

улица Попова, 6, 19—25;

проспект Октября, 38;

бульвар Полетаева, 1, 3, 5, 7;

улица Богдана Хмельницкого, 20—24.

«Работы по устранению аварии ведутся. Сил и средств достаточно»,— уточнили в мэрии.

Сроки возобновления водоснабжения в администрации не назвали.