Жители Пластовского района бесплатно подключают газ к домам

В Челябинской области продолжается догазификация

В поселках Пластовского района идет догазификация домов. Сети газораспределения построены по всему району, поэтому жители могут получить возможность бесплатно провести «голубое» топливо в дома. Треть поданных на догазификацию заявок уже выполнена, сообщает пресс-служба АО «Газпром-газораспределение-Челябинск».

По данным районной администрации, в Пластовском районе все населенные пункты газифицированы. Поэтому жители могут воспользоваться программой догазификации.

«Всего от жителей Пластовского района поступило около 90 заявок на бесплатное подведение газа до участка, заключено 66 договоров на подключение, половина из которых уже выполнена — абоненты получили голубое топливо. Подключения выполняются по мере готовности домовладений», — отметил заместитель генерального директора «Газпром газораспределение Челябинск» Сергей Самарский.

В программе догазификации в 2022 году участвуют десятки населенных пунктов области, так, в селе Каслинского района к осени газифицируют около 300 домов, а до 2024 года планируется подведение газовых сетей до границ земельного участка частного домовладения в поселке Береговой, селе Булзи, Вишневогорске, Воздвиженке, Воскресенском, Каслях, поселке Маук, селах Огневское, Тюбук, Черкаскуль, Шабурово, Щербаковка, Юшково.

Напомним, в Челябинской области больше людей получат компенсацию за установку газового оборудования — по поручению Алексея Текслера количество льготных категорий, которым положена выплата, в 2022 году увеличится.