Жители Паркового пожаловались губернатору на соседство школы и автосервиса

Также людей беспокоит систематический невывоз мусора с Краснопольского проспекта

Жители челябинского микрорайона Паркового в ходе прямой линии губернатора пожаловались на соседство школы — образовательного центра № 2 — и автосервиса, также людей беспокоит систематический невывоз мусора с Краснопольского проспекта.

Кадры переполненных баков возмутили главу региона.

«Очевидно, что отходы не вывозились несколько дней. Такого быть не должно. Думаю, комментировать здесь нечего. Это, конечно, вопрос к Минэкологии, к городу Челябинску: переполненных баков быть не должно. Сейчас есть системы слежения — наведите порядок. Жду отчета, почему такое возникает. Надо также с регоператором отработать вопрос, почему он допускает такую ситуацию», — сказал Алексей Текслер.

Что касается соседства сервиса по кузовному ремонту с крупной школой практически дверь в дверь, глава региона поручил проверить его легальность.