Жители Октябрьского приняли участие в фестивале «Челябинская область — большая семья»

Местные с пользой провели время

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» провели в селе Октябрьском. Оно стало 27 населенным пунктом в маршруте большого праздника. Местные жители сдали нормы ГТО, посетили ярмарку вакансий и задали волнующие их вопросы в общественной приемной. Об этом ИА «Первое областное» сообщили организаторы фестиваля.

«Сегодня наши жители имеют возможность напрямую задать волнующие вопросы представителям региональных министерств. Мы никому не откажем в помощи, будем работать до последнего гостя!»— сказал глава Октябрьского округа Михаил Молчан.





Нормы ГТО выполнили пенсионеры в возрасте от 58 лет до 71 года. Причем — на золото. Самый лучший результат они показали в нормативе на гибкость. Комплекс сдали дети 10-15 лет. 16-летний парень отжался сразу 50 раз. 14-летний мальчик прыгнул в длину 255 сантиметров — для его возраста это длинная дистанция.





«Это замечательный фестиваль, который направлен на то, чтобы сблизить региональные власти с жителями Челябинской области. Здесь представлены различные министерства, а также открыта общественная приемная губернатора Челябинской области, поэтому подходите, будем решать ваши вопросы!»— отметил заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Николай Зубарев.





В общественную приемную жители села обращались с разными вопросами. Кто-то предложил сделать крытую хоккейную коробку, другие — снова открыть общие бани и установить общественные туалеты. Пенсионеры и инвалиды одного из многоквартирных домов попросили провести капитальный ремонт крыши. Были и потерявшие дом — он сгорел. Пострадавшие попросили помощи в строительстве нового жилья. Пока что семья живет у родственников.





На площадке фестиваля прошло 51 профориентационное тестирование. Самыми востребованными профессиями среди школьников стали программист, чертежник, кассир, переводчик.





Жители Октябрьского получили ответы на вопросы, связанные с поддержкой участников СВО, посетили палатку историко-краеведческого музея и ярмарку вакансий. Работу предложили СПК «Подовинное», администрация округа и центр соцобслуживания, лесхоз, полиция.





Фестиваль «Челябинская область — большая семья» продолжает свое путешествие. Праздник проведут во всех муниципалитетах Южного Урала.