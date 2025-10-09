Жители одного из регионов России отказываются от алкоголя на праздниках

Более 850 деревень участвуют в республиканском конкурсе Башкирии, возрождая народные обычаи и создавая культуру отдыха без спиртного



В Башкирии набирает обороты VII республиканский конкурс «Трезвое село», в котором в этом году ожидается участие около 850 деревень. Проект, инициированный главой региона Радием Хабировым, кардинально меняет подход к праздникам и традициям в сельской местности, сообщает Башинформ.ру.

«У наших предков не было культуры потребления алкоголя. Нужно поднимать людей, чтобы они сами сказали „нет“ этой заразе», — отмечает Радий Хабиров.

Ярким примером стали новые форматы праздников. В деревне Илькинеево Куюргазинского района провели Международный день пожилых людей с концертом и ярмаркой, без спиртного. В Шабагише того же района чествовали семьи, отметившие золотую свадьбу, с участием школьников и местных мастеров.

Особенно интересен опыт деревни Малая Бальзуга Татышлинского района, где возродили старинный обряд проводов в армию. Вместо традиционного застолья с алкоголем сельчане готовят угощение с кашей или блинами, дарят подарки и поют песни до рассвета.

«Безалкогольные посиделки длятся до рассвета, пока не придет время ехать к военкомату», — рассказывает местная жительница Светлана Сабанчина.

Еще одна возрожденная традиция — праздник «Чожи сион» по случаю рождения теленка. Хозяйка готовит угощения из свежего молока, гости ведут задушевные разговоры без алкоголя. Даже на поминках теперь принято приносить сок или компот вместо спиртного.

Конкурс имеет не только социальное, но и экономическое значение. Призовой фонд в 2024 году увеличен до 48,4 миллиона рублей. Победители получают от 1,5 до 6 миллионов рублей на благоустройство. Например, деревня Иргизлы Бурзянского района купила трактор, а в селе Москово Дюртюлинского района построили футбольное поле с тренажерной площадкой.

«Мы выбрали сельское население, чтобы сохранить традиции и улучшить качество жизни», — поясняет координатор конкурса Салия Мурзабаева.

По данным администрации Куюргазинского района, с 2019 года потребление алкоголя на душу населения планомерно сокращается, а число обращений за лечением от алкоголизма уменьшилось на 30 человек.

Проект «Трезвое село» демонстрирует, что праздник — это прежде всего настроение и человеческое общение, а не градус напитков.