Жители сообщили о сбросе стоков в озеро Смолино рядом с пляжем в Челябинске

Ситуацию прокомментировали в Минэкологии региона

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Жители Челябинска заметили слив неизвестной жидкости в озеро Смолино. По словам читателя ИА «Первое областное», в районе церкви и вблизи пляжа лежит труба, стоки из которой попадают прямиком в водоем. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Минэкологии региона и сообщили, что по данному факту ведется административное расследование.

«Видео было сделано 19 мая днем. Жидкость не нюхали, но зимой она не замерзает. Это стоки скорее с больницы или церкви или дачного поселка»,— рассказал челябинец Сергей Колесников.

На место выезжали специалисты Минэкологии региона.



«В соответствие с предварительным осмотром, вода, вытекающая из трубы, прозрачная, без каких-либо загрязнений, не имеет цвета и запаха, поэтому утверждать, что это сточные воды, сейчас нельзя», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

В ближайшее время на месте возьмут пробы жидкости, по результатам которых сделают итоговое заключение и примут соответствующие меры.