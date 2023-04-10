Жители нескольких районов Челябинска заметили сильный запах гари

Причина тому — лесные пожары в пригороде и горение травы в черте города

Сегодня вечером, 10 апреля, жители Челябинска пожаловались на висящую в воздухе дымку и запах гари. В ГУ МЧС по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» уточнили, что неподалеку от мегаполиса горят леса, а в черте города — 16 ландшафтных пожаров.

По сообщениям челябинцев, поступивших в редакцию, гарь в воздухе ощущается в северо-западной части города, в центре, в Ленинском районе.

«Запах нестерпимый. Ветер сильный, все в квартиру гонит. Закрыла окно», — рассказала одна из челябинок.

В ГУ МЧС по Челябинской области рассказали, что ветер, действительно, мог пригнать дым от пожаров в город.

«В районе поселка Красное Поле Сосновского района происходил лесной пожар на площади 3,73 Га, его ликвидировали в 20-00. Направление ветра северо-западное, 5 м/с, на город Челябинск. Также происходило горение травы в Челябинске на общей площади 3,2 Га — 16 ландшафтных пожаров», — сообщили в ведомстве.