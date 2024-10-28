Жители нескольких микрорайонов Челябинска остались без света из-за технологического нарушения

Энергетики переключают потребителей на резервные схемы

Крупное отключение электроснабжения в Челябинске: в понедельник, 28 октября, вечером без света остались жители микрорайона Паркового, части Краснопольской площадки и еще нескрольких жилых комплексов, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе компании «Россети Урал».

«Произошло локальное технологическое нарушение в работе электросетевого комплекса. В результате без электроснабжения остались жители части микрорайонов и жилых комплексов в районе Краснопольской площадки: частично микрорайон Парковый — в том числе Краснопольский проспект, улицы Шмакова, Х. Юсупова, Головницкого, Бейвеля, проф. Благих, а также ЖК „Ньютон“, „L-town“», — рассказали в компании.

В настоящее время ведутся оперативные переключения по переводу потребителей на резервные схемы электроснабжения, бригады энергетиков «Россети Урал» ведут осмотры оборудования.

Восстановить электроснабжение обещают в ближайшее время.

Между тем, жители попавших под отключение домов делятся фотографиями в соцсетях и переживают, нет ли застрявших в лифтах.