Жители Нагайбакского района смогут получить денежный сертификат за вакцинацию против коронавируса

Розыгрыш среди привившихся проведут в преддверии Нового года

Жители Нагайбакского района старше 60 лет смогут получить денежный сертификат за прививку против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

В Нагайбакском районе власти проводят розыгрыш сертификатов на 1 тысячу рублей, которые можно потратить на покупку лекарств. Участвовать могут жители старше 60 лет, сделавшие прививку с 13 по 27 декабря 2021 года.

Отмечается, что билеты для участия в розыгрыше выдаются медработниками сразу после вакцинации.

Розыгрыш проведут 29 декабря в комплексном центре социального обслуживания населения Нагайбакского района.