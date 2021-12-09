Жители Нагайбакского района старше 60 лет смогут получить денежный сертификат за прививку против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
В Нагайбакском районе власти проводят розыгрыш сертификатов на 1 тысячу рублей, которые можно потратить на покупку лекарств. Участвовать могут жители старше 60 лет, сделавшие прививку с 13 по 27 декабря 2021 года.
Отмечается, что билеты для участия в розыгрыше выдаются медработниками сразу после вакцинации.
Розыгрыш проведут 29 декабря в комплексном центре социального обслуживания населения Нагайбакского района.