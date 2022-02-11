Жители многоэтажки в Челябинске неделю замерзают без отопления и горячей воды

Специалисты «УСТЭК-Челябинск» рассказали, кто отвечает за подачу тепла

В одном из домов в Центральном районе Челябинска почти неделю на несколько часов отключают отопление и горячую воду. Об этом жительница написала во «ВКонтакте» утром 11 февраля.

По словам женщины, в доме на улице Образцова, 13а в период зимних морозов пятый день с 9:00 до 17:00 нет отопления и горячей воды.

«На улице –21 градус, соответственно, в квартире холодно. Греемся обогревателями!» — рассказала жительница.

Женщина отмечает, что вечером 10 февраля, когда в доме в очередной раз не было тепла, она позвонила в аварийную службу, но там на звонок не ответили.

«У меня маленький ребенок одет в теплые зимние вещи. Мы спим одетые, так как за ночь квартира не нагревается до нормальной температуры!» — пишет женщина.

В АО «УСТЭК-Челябинск» прокомментировали ситуацию, отметив, что причины «холодных» или «жарких» квартир могут быть разными.

«Температура в жилых помещениях должна соответствовать значениям от +21 до + 23 (нормативное отклонение от +20 до + 24), в ванных и туалетных комнатах от + 19 до +21 (нормативное отклонение от +18 до + 26)», — сообщают специалисты «УСТЭК-Челябинск».

В компании подчеркнули, что если значения термометра отклоняются от допустимых норм, то нужно обратиться в управляющую компанию с просьбой провести регулировку и сделать замеры измерительным прибором с соблюдением всех необходимых параметров.

После проверки составят акт и специалисты УК произведут разбор причин пониженных или повышенных температур в квартире. Если отклонения в значениях связаны с неправильной работой внутридомового оборудования, то регулировкой и устранением неисправностей будет заниматься УК, если проблема в отклонениях на внешней стороне дома — ресурсоснабжающая организация. Однако в случае с неисправностью батареи или некорректным ее использованием, например, когда радиаторы «зашиты» коробами или заставлены мебелью, устранять неисправности будет собственник.

Напомним, накануне южноуральцам объяснили, от чего зависит сумма за отопление в квитанции. Стоимость по этой услуге может меняться в зависимости от месяца.