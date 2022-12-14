Жители Миньяра попросили Алексея Текслера избавить их от шумных грузовиков

Как оказалось, водители большегрузов нарушают правила весогабаритного контроля

К решению вопроса с проходящими через Миньяр грузовыми автомобилями подключатся ГИБДД и администрация Ашинского района. Такое распоряжение дал в ходе прямой линии губернатор Челябинской области Алексей Текслер после онлайн-обращения жителей Миньяра.



Жители Ашинского района напомнили губернатору, что он два года назад был у них с визитом и тогда пообещал перекрыть движение большегрузов. Однако машины по-прежнему ходят через город от близлежащего карьера.

Глава региона потребовал объяснений от министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева.

«Мы установили там системы весогабаритного контроля, закрыли Ашинский район со стороны Аши и трассы М-5. Но периодически грузовики там проезжают. Попадая на эти рамки, они получают штрафы. Но поскольку это единственная дорога из Миньяра, то нарушения случаются», — объяснил министр.

Глава дорожного ведомства предложил использовать устройства мобильного весогабаритного контроля для ограничения движения фур-нарушителей.

«Вот видите, варианты решения у вас есть. Но раз мы возвращаемся к одному и тому же, значит, система не работает. Если есть нерадивые (водители. — Прим. редакции), надо с ними разбираться. Прошу подключиться и с мобильным весогабаритным контролем, и с ГИБДД, и с муниципалитетом», — распорядился Алексей Текслер.