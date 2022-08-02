Жители Миасса выберут вариант благоустройства сквера на площади Труда

Публикуем эскизы проектов, за которые можно проголосовать до 14 августа

Власти Миасса разработали три варианта благоустройства сквера на площади Труда и предлагают горожанам проголосовать за понравившийся на платформе «Наш Миасс». Голосование стартовало 1 августа и завершится 14 августа, сообщается на платформе.

Первый вариант благоустройства предполагает современное оформление, большое количество газонов и декоративных насаждений. Предусмотрено размещение малых архитектурных форм, таких как полоса препятствий, фонтаны, «камни». Остановочный комплекс предполагается перенести севернее, чтобы развить пешеходную инфраструктуру. По улице Октябрьской хотят сделать аллею с декоративными деревьями, которая будет разделять потоки движения проезжей части.







Второй вариант предусматривает мощение разными типами тротуарной плитки большого количества пешеходных дорожек, а также размещение пяти скульптурных композиций, рассказывающих об истории города. Остановочный комплекс также планируют перенести севернее, а по улице Октябрьской — движение разделить аллеей. Также будут высажены декоративные насаждения.





Третий вариант предполагает доработку и усовершенствование уже сложившейся планировки площади, при этом остановочный комплекс будет сдвинут севернее, а движение по улице Октябрьской также разделят аллеей.







«Представленные макеты показывают лишь направление, в рамках которого будет разработан проект благоустройства», — подчеркнули авторы проектов.

Жители города могут отправить свои предложения или замечания по вариантам благоустройства на электронную почту airmiass@yandex.ru до 14 августа.