Жители Миасса собрали партию накладок и динамической защиты для бойцов СВО

Их передали военнослужащим 90‑й танковой дивизии

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Администрация и жители Миасса отправили «за ленточку» первую партию необходимого оборудования, защищающего танки от ракет и взрывов. Как рассказали в мэрии, накладки и динамическая защита были переданы танкистам 90‑й танковой дивизии.

О необходимости специальной защиты бойцы рассказали администрации Миасса еще в конце июня. С тех пор изготовлением накладок занимались предприятия города.

«Это необходимая защита для наших доблестных танкистов. От всего личного состава и командира танковых полков выражаем слова благодарности!» — поделились военнослужащие.

В ближайшее время из Миасса в зону СВО будет отправлена очередная поставка накладок.