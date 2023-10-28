Жители Миасса приобрели квадроцикл для бойцов СВО

В ближайшее время техника отправится на фронт

Неравнодушные жители Миасса совместно с городскими предприятиями приобрели для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, квадроцикл. В ближайшее время технику доставят бойцам Чебаркульской 90-й танковой дивизии, сообщили наши коллеги из газеты «Миасский рабочий».

Сбор средств на покупку квадроцикла был объявлен после того, как руководство одного из полков танковой дивизии сообщило о потребности в такой технике. По их словам, квадроцикл необходим не только для эффективного выполнения боевых задач, но и для защиты мирного населения. В результате к сбору подключились не только местные жители, но и городские предприятия. Благодаря совместным усилиям в кратчайшее время квадроцикл был куплен.

«Произошло очень хорошее событие, которое отражает волю жителей, неравнодушных к ситуации. Они поддерживают наших ребят, которые выполняют свой долг, и стараются обеспечить их по мере возможности всем необходимым. В этот раз мы передаем в качестве одной из частиц большого гуманитарного груза технику, которая необходима на передовой для того, чтобы выполнять задачи, поставленные командованием. Квадроцикл — мобильное быстроходное средство, которое может использоваться как для боевого применения, так и для применения в санитарном виде, в виде машины связи и других задач»,— сказал заместитель главы Миасса по городскому хозяйству Евгений Крехтунов.

В ближайшее время квадроцикл, приобретенный по инициативе главы города Егора Ковальчука и при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера, отправится в зону СВО вместе с другим гуманитарным грузом.