Неравнодушные жители Миасса помогают Светлане Байбородовой, которая больше 15 лет назад стала инвалидом, закрыть долг за инвалидное кресло-коляску.
«Жизнь в коляске во многом ограничивает, самое недоступное — это просто выйти погулять. Живу одна, родителей давно нет, выносить и гулять некому. Появилась такая коляска, которая и вынесет, и прогуляет по нашим дорогам, но она очень дорогая, надеюсь, есть неравнодушные люди и с вашей помощью я смогу самостоятельно выходить на улицу», — такое обращение написала Светлана в 2021 году в своей соцсети.
Дома Светлана долгое время пользовалась коляской, которую ей бесплатно выделило государство. Но, увы, та коляска не умеет шагать по ступенькам, а живет инвалид на втором этаже.
Специальное кресло-коляска-ступенькоход позволяет Светлане самостоятельно спускаться по лестницам. За счет государства такие не выдают.
Женщина рассказала Первому областному, что на момент покупки коляска стоила около 800 тысяч рублей. Светлана приобрела ее по акции за 560 тысяч рублей, но и для этого ей пришлось занять денег и взять кредит.
Большую часть долгов жительница Миасса уже отдала, Светлане осталось вернуть 100 тысяч рублей. Неравнодушные горожане решили помочь ей собрать необходимую сумму.
Благодаря новой коляске женщина может гулять, наслаждаться природой и вести полноценную жизнь. Светлана уже осуществила свою давнюю мечту — увидела Тургояк.
«Сегодня был чудесный день, солнышко, тепло, нагулялась вдоволь. Спасибо всем, кто помог обрести мне свободу и поддерживает меня. Хоть еще большой долг впереди отдавать, но свобода того стоила», — замечает Светлана.
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