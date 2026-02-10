Жители Миасса подерутся на кулаках, чтобы отметить Масленицу

Бои «стенка на стенку» пройдут в районе Машгородка

В Миассе на Масленицу разрешат выяснить отношения по-мужски — в честной кулачной драке «стенка на стенку». Это дань традиции, которая существовала на Руси. Для мужчин это был шанс проявить себя, завоевать уважение в деревне или слободе. Стеношные бои в Миассе пройдут 22 февраля в районе Машгородка, сообщают наши коллеги из «ОТВ-Миасс».

«В состязании примут участие мужчины разных возрастов, продолжающие 30-летнюю традицию этого уникального мероприятия. Многие участники начинали наблюдать за боями еще детьми, а теперь сами выходят в строй», — сообщает телеканал «ОТВ-Миасс».

Перед главным событием запланирована тренировочная репетиция кулачных боев. Она пройдет 15 февраля на набережной городского пруда в Старом городе в рамках фестиваля «Казачий вар». Участники смогут отточить навыки командной работы и подготовиться к основному мероприятию.

Основное событие состоится 22 февраля на «Тропе здоровья» в районе Машгородка — Тургояк, за рекой Миасс. Организаторы приглашают всех желающих стать как участниками, так и зрителями этого масштабного мероприятия, которое традиционно собирает множество горожан.

Отметим, что на Руси на Масленицу не только пекли блины и жгли чучело. Одним из главных и самых ожидаемых событий Масленой недели был кулачный бой «стенка на стенку» — не драка, а суровое игрище, где мужчины мерились силой, удалью и умением стоять за товарища. Сегодня эту традицию возрождают во многих городах страны, стремясь вернуть празднику его исконный, мужской характер.