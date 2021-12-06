Жители Миасса остались без отопления из‑за коммунальной аварии

В восьми домах отключили горячую воду

В Миассе в понедельник, 6 декабря, утром произошла авария в теплокамере машгородка. Без отопления и горячей воды остались восемь домов, сообщили в управлении ГОЧС города.

Отключения коснулись жителей домов по улице Попова, Полетаева, Богдана Хмельницкого.

«Работы по устранению аварии находятся на постоянном контроле. К настоящему моменту к теплу подключили семь домов», — сообщили в управлении ГОЧС по Миассу.

Без горячей воды и отопления пока остается дом 24 по улице Богдана Хмельницкого. Ремонтные работы продолжаются.