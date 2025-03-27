Жители Миасса начали голосовать за место установки стелы «Город трудовой доблести»

Выбрать место будущего памятника можно до 17 апреля

В Миассе стартовало голосование за выбор территории для стелы «Город трудовой доблести». На выбор мэрия предлагает две площадки в центре города — Предзаводскую площадь или бульвар Мира.

Предзаводская площадь, по мнению проектировщиков, географический центр округа. Стела, установленная здесь, будет привлекать внимание проезжающих мимо пассажиров, водителей и туристов.

Бульвар Мира считается сердцем города, а памятная стела здесь станет еще одной достопримечательностью гостевого маршрута. Также напротив бульвара расположен мемориал Скорбящей матери и Центральная площадь.

Как сообщают в пресс-службе администрации Миасса, голосование продлится с 27 марта по 17 апреля в соцсетях мэрии.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Миассу 15 января, указ подписал президент Владимир Путин. Это решение принято по ходатайству секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Владимира Якушева. С 2020 года это звание получили порядка 70 городов России. На Южном Урале такое звание носят Челябинск, Магнитогорск и Златоуст. Проектом миасской стелы занимаются архитекторы из Москвы.