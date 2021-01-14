Жители Миасса могут бесплатно сдать тест на коронавирус в ТРК

Мобильный пункт будет работать в ближайшие выходные

В Миассе тестирование на новую коронавирусную инфекцию проведут в торгово-развлекательном комплексе «Слон». Подобные акции необходимы, чтобы выявить жителей Челябинской области, переносящих заболевание без симптомов.

Бесплатное тестирование смогут пройти все желающие. Для этого нужно быть в маске, не иметь признаков простуды, а также взять с собой паспорт и полис ОМС.

«Бригада медработников городской поликлиники организует тестирование методом ПЦР с учетом противоэпидемических мер», — сообщает пресс-служба ГКБ № 2.

Мобильный пункт будет расположен недалеко от магазина «Стольник» в ТРК «Слон» 16 и 17 января 2021 года.

Время работы: с 12:00 до 15:00.