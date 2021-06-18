Жители Металлургического района во время опрессовки почти на месяц остались без горячей воды

Завершить работы МУП «ЧКТС» планировал до 11 июня, но из-за новых порывов ремонт продолжается до сих пор

В Металлургическом районе Челябинска (Южная зона) опрессовка проводилась еще в первом этапе — с 25 мая по 8 июня. К назначенному сроку гидравлические испытания не закончили из-за аварии на сетях. К пятнице, 18 июня, горячее водоснабжение в квартиры до сих пор не вернулось. Свои жалобы жители района оставляют в социальных сетях.

Во время первого этапа опрессовок сети Южной зоны не выдержали гидравлических испытаний. Из-за ремонтных работ сроки опрессовки продлили до 11 июня. К этому моменту МУП «ЧКТС», выполняющий опрессовку, планировал вернуть в дома горячую воду. Но эти сроки снова затянулись.

16 июня в администрации Металлургического района людям ответили, что ремонтные работы закончены и идет наполнение теплотрассы водой. Вечером 17 июня в районной администрации ответили, что МУП «ЧКТС» выявил новые повреждения на сетях и занимаются их устранением. Срок выполнения работ, который обозначили жителям, — 22 часа 17 июня. Но днем 18 июня горячая вода в домах так и не появилась. Теперь горожанам назвали новую дату — 20 июня.

«У нас в Металлургическом районе отключили горячую воду 25 мая и до сих пор не подключали ни на один день. На сегодняшний момент перенесли подключение на 20 июня. А это уже почти месяц. Ежедневно сроки окончания работ переносятся в связи с очередной аварией на теплоносителе. Считаю, что ущемлены мои права, у меня нет возможности обеспечить нормальные санитарно-гигиенические условия жизнедеятельности, что в условиях коронавируса является прямой угрозой моей жизни и здоровью», — пишет в соцсети жительница дома № 13А на улице 50 лет ВЛКСМ Наталья Гавага.

Другие жители Металлургического района и вовсе говорят, что в доме нет никакой воды, причем отключили ее без предупреждения.

«По улице шоссе Металлургов уже больше суток нет никакой питьевой воды. Подвоз воды не организован ни водоканалом, ни УК. Что само по себе уже нарушает СНиПы. Никакой информации об аварии также не поступало ни от УК, ни от водоканала. На горячей линии хамят и ссылаются друг на друга, никак не решая проблему населения. Никакого объявления нет и не было ни на одном подъезде дома. Людям ни помыться, ни попить воды, элементарно не сходить в туалет», — добавил житель Металлургического района Дмитрий Петров.

Напомним, в Челябинске с 15 июня начинается второй этап гидравлических испытаний теплосетей. Под отключение горячей воды попали более тысячи многоквартирных домов в разных районах города. Горячую воду на период проведения работ отключают на две недели. Специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» рекомендуют челябинцам на время испытаний перекрыть вентиль, установленный на трубах горячего водоснабжения. Это позволит сэкономить на оплате коммунальных услуг.